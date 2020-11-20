Hazine alacakları ekim sonu itibarıyla 19,2 milyar lira
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Hazine alacakları ekim sonu itibarıyla 19,2 milyar lira

20.11.2020 17:17 | Son Güncelleme: 20.11.2020 17:20
Hazine alacakları ekim sonu itibarıyla 19,2 milyar lira

Hazine alacakları, ekim sonu itibarıyla 19,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine alacakları, ekim sonu itibarıyla 19,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ekim itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,9 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 2,4 milyar lira tahsil edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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