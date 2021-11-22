Hazine alacakları, ekim sonu itibarıyla 18,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, 30 Ekim itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, alacak stoku içindeki en yüksek payı 9,6 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 3,5 milyar lira tahsil edildi.

AA / Enes Duran - Ekonomi Haberleri

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