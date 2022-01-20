Hazine alacakları aralık sonu itibarıyla 20,7 milyar lira - Haberler Ekonomi
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Hazine alacakları aralık sonu itibarıyla 20,7 milyar lira

Hazine alacakları aralık sonu itibarıyla 20,7 milyar lira
AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Hazine alacakları, aralık sonu itibarıyla 20,7 milyar lira oldu.

ARALIK, IĞDIR (AA) - Hazine alacakları, aralık sonu itibarıyla 20,7 milyar lira oldu.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, 31 Aralık itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, alacak stoku içindeki en yüksek payı, 10,2 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 4,4 milyar lira tahsil edildi.

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aralık, Ekonomi, Haber

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