Hazine alacakları aralık sonu itibarıyla 17,9 milyar lira

Hazine alacakları, geçen yıl aralık ayı sonu itibarıyla 17,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine alacakları, geçen yıl aralık ayı sonu itibarıyla 17,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Aralık 2020'ye kadar olan Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,3 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 3,3 milyar lira tahsil edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran