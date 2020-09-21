Hazine alacakları ağustos sonu itibarıyla 18,8 milyar lira
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Hazine alacakları ağustos sonu itibarıyla 18,8 milyar lira

Hazine alacakları, ağustos sonu itibarıyla 18,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine alacakları ağustos sonu itibarıyla 18,8 milyar lira
21.09.2020 17:09 | Son Güncelleme: 21.09.2020 17:12

Hazine alacakları, ağustos sonu itibarıyla 18,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ağustos itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, alacak stoku içindeki en yüksek payı 11,1 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 1,4 milyar lira tahsil edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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