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Maliye Bakanlığı, Ekonomi

Hazine alacakları 18 milyar lira

Hazine alacakları, mart sonu itibarıyla 18 milyar lira olarak gerçekleşti.

20.04.2020 20:24 | Son Güncelleme: 20.04.2020 20:24
Hazine alacakları 18 milyar lira

Hazine alacakları, mart sonu itibarıyla 18 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,9 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 687,6 milyon lira tahsil edildi.

Kaynak: AA

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