Hazine alacakları 18,5 milyar lira

20.09.2019 17:28

Hazine alacakları, ağustos ayı itibarıyla 18,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ağustos'a kadar olan Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ağustos ayı sonu itibarıyla Hazine alacak stoku 18,5 milyar lira oldu.

Alacak stoku içindeki en yüksek payı ise 11,6 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 909,1 milyon lira tahsil edildi.

Kaynak: AA