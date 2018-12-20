Hazine Alacakları 18,4 Milyar Lira

Hazine alacakları, kasım ayı sonu itibarıyla 18,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Kasım 2018 itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, kasım ayı sonu itibarıyla Hazine alacak stoku 18,4 milyar lira oldu. Alacak stoku içinde en yüksek payı 11,7 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarih itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 1,5 milyar lira tahsil edildi.

Kaynak: AA