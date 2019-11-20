Hazine alacakları 18,2 milyar lira

20.11.2019 17:38 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:38

Hazine alacakları, ekim ayı itibarıyla 18,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ekim'e kadar olan Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, eylül ayı sonu itibarıyla Hazine alacak stoku 18,2 milyar lira oldu.

Alacak stoku içindeki en yüksek payı ise 11,4 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 1,3 milyar lira tahsil edildi.

Kaynak: AA