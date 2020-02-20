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Hazine alacakları 17,8 milyar lira

Hazine alacakları, ocak sonu itibarıyla 17,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

20.02.2020 23:34 | Son Güncelleme: 20.02.2020 23:34
Hazine alacakları 17,8 milyar lira

Hazine alacakları, ocak sonu itibarıyla 17,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve , 31 Ocak 2020'ye kadar olan Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,9 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 187,5 milyon lira tahsil edildi.

Kaynak: AA
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