Hazine 8,7 milyar lira borçlandı
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Hazine 8,7 milyar lira borçlandı

04.01.2021 15:13 | Son Güncelleme: 04.01.2021 15:16
Hazine 8,7 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği 2 tahvil ihalesinde toplam 8 milyar 720,5 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği 2 tahvil ihalesinde toplam 8 milyar 720,5 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, ilk ihalede 2 yıl (672 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,95 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç etti. İhalede basit faiz yüzde 14,51, bileşik faiz ise yüzde 15,04 oldu.

Nominal teklifin 4 milyar 697 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 138 milyon lira, net satış 2 milyar 162 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 876 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 1 milyar 750 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine ikinci ihalede ise 5 yıl (1729 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,3 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 13, bileşik faiz yüzde 13,42 oldu.

Nominal teklifin 4 milyar 884,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 613,5 milyon lira, net satış 2 milyar 658,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 447 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 650 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya toplam 8 milyar 720,5 milyon lira borçlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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