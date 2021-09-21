Hazine 725 milyon liralık kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 725 milyon lira tutarında 5 yıl vadeli sabit getirili kira sertifikası ihracı yaptı.

Bakanlığın internet sitesindeki açıklamaya göre, 725 milyon lira tutarında, 22 Eylül 2021 valörlü, 16 Eylül 2026 itfa tarihli sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.