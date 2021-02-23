Hazine 7,4 milyar lira borçlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hazine 7,4 milyar lira borçlandı

23.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:19
Hazine 7,4 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 7 milyar 427,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 7 milyar 427,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, ilk ihalede 14 ay (413 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilini yeniden ihraç etti.

İhalede basit faiz yüzde 15,7, bileşik faiz ise yüzde 15,54 oldu. Nominal teklifin 1 milyar 112 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 232 milyon lira, net satış 196,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 50 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 345 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 200 milyon liralık satış yapıldı.

Bakanlık, ikinci ihalede ise 6 yıl (2324 gün) vadeli, 6 ayda bir 1,45 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

İhalede reel basit faiz yüzde 2,39, reel bileşik faiz yüzde 2,4 oldu.

Nominal teklifin 5 milyar 248 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 115 milyon lira, net satış 5 milyar 230,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 995 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 750 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya toplam 7 milyar 427,3 milyon lira borçlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Murat Kurum Meral Akşener Berat Albayrak Devlet Bahçeli
Magazin Özge Özder Prens Harry Meghan Markle İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Mesut Özil Umut Bulut Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Mart İzmir Göztepe Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hazine 7,4 milyar lira borçlandı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 15:22:39. #1.15#
title