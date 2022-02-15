Hazine, 5,6 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti - Haberler
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Hazine, 5,6 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

AA, Zeynep Canlı - Ekonomi
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Hazine, 5,6 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 milyar 561 milyon 460 bin lira tutarında kira sertifikası ihraç etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 milyar 561 milyon 460 bin lira tutarında kira sertifikası ihraç etti.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 16 Şubat 2022 valörlü, 14 Şubat 2024 itfa tarihli 5 milyar 561 milyon 460 bin lira tutarında sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.

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AA / Zeynep Canlı - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sevgililer Günü, Ekonomi, Haberler

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