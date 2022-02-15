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Hazine 4,2 milyar lira borçlandı

AA, Erhan Cihan Ünal - Ekonomi
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Hazine 4,2 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği bono ihalesinde 4 milyar 198,6 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği bono ihalesinde 4 milyar 198,6 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, 11 ay (343 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 19,25, bileşik faiz yüzde 19,35 oldu.

Nominal teklifin 6 milyar 779 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 416 milyon lira, net satış 1 milyar 198,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 850 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından gelen 3 milyar 626 milyon liralık teklif değerlendirildi ve bu kesime 2 milyar 150 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya toplam 4 milyar 198,6 milyon lira borçlandı.

AA / Erhan Cihan Ünal - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bono, Ekonomi, Haberler

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