Hazine 3,8 milyar lira borçlandı
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Hazine 3,8 milyar lira borçlandı

07.12.2020 15:07 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:10
Hazine 3,8 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği 2 tahvil ihalesinde 3 milyar 756,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği 2 tahvil ihalesinde 3 milyar 756,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, ilk ihalede 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,95 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç etti. İhalede basit faiz yüzde 13,92, bileşik faiz ise yüzde 14,40 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 314 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 808 milyon lira, net satış 816,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 561 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 800 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine ikinci ihalede ise 5 yıl (1757 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,30 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 13,21, bileşik faiz yüzde 13,64 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 415 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 940 milyon lira, net satış 940,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 61 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 700 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya toplam 3 milyar 756,3 milyon lira borçlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

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