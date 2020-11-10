Hazine 3,3 milyar lira borçlandı
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Hazine 3,3 milyar lira borçlandı

10.11.2020 15:07 | Son Güncelleme: 10.11.2020 15:17
Hazine 3,3 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği 2 tahvil ihalesinde 3 milyar 305,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği 2 tahvil ihalesinde 3 milyar 305,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,95 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 14,20, bileşik faiz yüzde 14,70 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 55 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 621 milyon lira, net satış 617,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 221 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 526 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine ikinci ihalede ise 5 yıl (1785 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,30 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç etti. İhalede basit faiz yüzde 13,27, bileşik faiz yüzde 13,71 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 67 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 472 milyon lira, net satış 466,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 711 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 500 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya toplam 3 milyar 305,3 milyon lira borçlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

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