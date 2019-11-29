Hazine, 2019 Aralık-2020 Şubat dönemi iç borçlanma stratejisini açıkladı

29.11.2019 17:35 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:35

Hazine, 2019 Aralık-2020 Şubat döneminde toplamda 60,3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 61,6 milyar TL iç borçlanma planlıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2019 yılı Aralık-2020 Şubat dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Aralık ayında toplam 11,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 11,2 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması, Ocak ayında toplam 23,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 24,4 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması ve Şubat ayında da toplam 25 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 26 milyar TL'lik iç borçlanma yapılmasını planlanıyor.

Hazine 3 aylık dönemde toplamda 60,3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 61,6 milyar TL iç borçlanma planlıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA