Hazine 2 tahvil ihalesinde 1,8 milyar lira borçlandı
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Hazine 2 tahvil ihalesinde 1,8 milyar lira borçlandı

Hazine 2 tahvil ihalesinde 1,8 milyar lira borçlandı
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 1 milyar 821,4 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 1 milyar 821,4 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, ilk ihalede, 12 ay (371 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

İhalede basit faiz yüzde 18,73, bileşik faiz ise yüzde 18,7 oldu. Nominal teklifin 1 milyar 927,1 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 677 milyon lira, net satış 568,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 50 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 231 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 150 milyon liralık satış yapıldı.

Bakanlık, ikinci ihalede ise 6 yıl (2352 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

İhalede dönemsel faiz ise yüzde 9,1 oldu. Nominal teklifin 1 milyar 596 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 896 milyon lira, net satış 852,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihalede, piyasa yapıcılarından 336 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 200 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylelikle 2 ihalede piyasaya toplam 1 milyar 821,4 milyon lira borçlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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