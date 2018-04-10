Hazine 2 Milyar Lira Borçlandı

Hazine, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 1 milyar 968,8 milyon lira borçlandı.

Hazine Müsteşarlığı, ihalede 10 yıl (3619 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,2 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

İhalede ortalama basit faiz yüzde 12,80, bileşik faiz yüzde 13,21 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 657,6 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 975,5 milyon lira, net satış 960,8 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 440 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 8 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece piyasaya toplam 1 milyar 968,8 milyon lira borçlandı.