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Ekonomi

Hazine 2,9 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde 2 milyar 885,1 milyon lira borçlanmaya gitti.

09.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:34
Hazine 2,9 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde 2 milyar 885,1 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, 5 yıl (1785 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,18 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilini yeniden ihraç etti.

İhalede reel basit faiz yüzde 2,39, reel bileşik faiz yüzde 2,41 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 331 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 320 milyon lira, net satış 1 milyar 335,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 350 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 383,7 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 200 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya 2 milyar 885,1 milyon lira borçlandı.

Kaynak: AA

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