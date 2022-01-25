Hazine 13,3 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti - Haberler Ekonomi
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Hazine 13,3 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

Hazine 13,3 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 13 milyar 333 milyon 320 bin lira tutarında TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracı yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 13 milyar 333 milyon 320 bin lira tutarında TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracı yaptı.

Bakanlığın internet sitesindeki açıklamaya göre, 13 milyar 333 milyon 320 bin lira tutarında, 26 Ocak 2022 valörlü, 20 Ocak 2027 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.

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AA / Erhan Cihan Ünal - Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tüketici fiyat endeksi, Ocak, Ekonomi, Haber

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