Hazine 11 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki tahvil ihalesiyle 11 milyar 82,2 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki tahvil ihalesiyle 11 milyar 82,2 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, sabit kuponlu, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit faiz yüzde 9,43, bileşik faiz yüzde 9,65 oldu.

Nominal teklifin 7 milyar 990 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 335 milyon lira, net satış 3 milyar 309,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihaleye, piyasa yapıcılarından 8 milyar 101,5 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 4 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 5 yıl (1729 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edildi.

İhalede reel basit faiz yüzde 1,99, reel bileşik faiz ise yüzde 2 oldu.

Nominal teklifin 4 milyar 165 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 170 milyon lira, net satış 2 milyar 272,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihaleye, piyasa yapıcılarından 3 milyar 524 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 1 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya toplam 11 milyar 82,2 milyon lira borçlandı.

Kaynak: AA