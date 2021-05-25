Hazine-1 yıl vadeli tahvilde ortalama bileşik faiz yüzde 18.59

Hazine'nin bugün gerçekleştirdiği bir yıl vadeli sabit kuponlu tahvili yeniden ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 18.59 oldu.

Hazine'nin bugün gerçekleştirdiği bir yıl vadeli sabit kuponlu tahvili yeniden ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 18.59 oldu.

Hazine'nin yedi yıl vadeli değişken kuponlu tahvili yeniden ihracında ise dönemsel getiri yüzde 8.98 olarak gerçekleşti.

Hazine'den yapılan açıklamaya göre, sabit kuponlu tahvilde net satış 384.6 milyon lira ve nominal teklif 939 milyon lira, değişken faizli yedi yıllık tahvilde de net satış 547.9 milyon lira ve nominal teklif 1.0 milyar 584 milyon lira oldu.Rekabetçi olmayan teklif (ROT) sonuçlarına göre de, Hazine'nin 1 yıllık sabit kuponlu tahvili yeniden ihracı öncesinde piyasa yapıcılara (PY) ROT satışı 300 milyon lira, sabit kuponlu tahvilde rot teklifi 486 milyon lira oldu.Hazine'nin 7 yıllık değişken faizli tahvili yeniden ihracı öncesinde PY'lere ROT satışı 250 milyon lira, değişken faizli yedi yıllık tahvilde ROT teklifi 338.1 milyon lira, kamulara satış 450 milyon lira olarak gerçekleşti. (Tablo)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı