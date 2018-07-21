Hazer Amani İle Sokak Lezzetleri

Önemli konukların da aralarında bulunduğu Workshop etkinliğinde, katılımcılar lezzetli anlar yaşadılar.

USLA'nın eğitmen şeflerinden Hazer Amani'nin sokak lezzetlerini kendi deneyimleriyle harmanlayarak aktardığı Workshop etkinliğine, gastronomi dünyasından önemli katılımcılar yer aldı. Her ay farklı menüler ile gastronomi tutkunlarının karşısına çıkacak olan Şef Hazer Amani, etkinlikte uygulamalı olarak eşsiz lezzetlerin yapımını anlattı.

Gastronomi dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Mehmet Yaşin'in de katılımcı olarak tantuninin inceliklerini anlattığı "Sokak Lezzetleri" Workshop'unda, Şef Hazer Amani de kokoreç, Sloopy Joe Burger, Taco ve İspanyolların imza tatlısı Churros'un yapımını kendi deneyimlerini de ekleyerek katılımcılar ile paylaştı.

Yoğun ilginin olduğu "Sokak Lezzetleri" Workshop'unun ardından USLA'nın İstanbul Mecidiyeköy'deki modern donanımlı eğitim mutfağında, 2 Ağustos Perşembe günü saat 19.00 – 23.00 saatleri arasında "Mevsimlerden Yaz" Workshop'u düzenlenecek. Mis kokulu domateslerle nefis yemekler yapabilmenin ipuçlarının verileceği etkinlikte, mevsiminde yetişen domatesin yemeğe kattığı lezzet, USLA şefleriyle birlikte deneyimlenecek. "Rosto Domates Özlü Çorba", "Napoliten Soslu Karidesli Spagetti" ve "Domatesli Chimuchiri Levrek" gibi harika tatların uygulamalı olarak katılımcılara aktarılacağı "Mevsimlerden Yaz" Workshop'una katılmak isteyenler biletleri Biletix'ten temin edebilirler.