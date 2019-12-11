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Hazard'ın PSG Maçı Görüntüleri

2019-20 Şampiyonlar Ligi sezonunda Real Madrid, sahasında Paris Saint-Germain'i ağırladı. Ev sahibi takımın yıldız oyuncusu Eden Hazard, göz dolduran bir performans ortaya koyarken ekipler 2-2'lik beraberlikle puanları paylaştılar.

11.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:14

2019-20 Şampiyonlar Ligi sezonunda , sahasında Paris Saint-Germain'i ağırladı. Ev sahibi takımın yıldız oyuncusu , göz dolduran bir performans ortaya koyarken ekipler 2-2'lik beraberlikle puanları paylaştılar.

Kaynak: Dugout

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