Hazard'ın PSG Maçı Görüntüleri
2019-20 Şampiyonlar Ligi sezonunda Real Madrid, sahasında Paris Saint-Germain'i ağırladı. Ev sahibi takımın yıldız oyuncusu Eden Hazard, göz dolduran bir performans ortaya koyarken ekipler 2-2'lik beraberlikle puanları paylaştılar.
11.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:14
2019-20 Şampiyonlar Ligi sezonunda Real Madrid, sahasında Paris Saint-Germain'i ağırladı. Ev sahibi takımın yıldız oyuncusu Eden Hazard, göz dolduran bir performans ortaya koyarken ekipler 2-2'lik beraberlikle puanları paylaştılar.
Kaynak: Dugout
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