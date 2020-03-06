Hazard, Doncic İle Buluştu

Real Madrid'in Belçikalı yıldızı Eden Hazard, bileğinden geçirdiği sakatlık dolayısıyla tedavi olmak için gittiği ABD'nin Dallas kentinde, NBA takımlarından Dallas Mavericks'in Slovenyalı yıldızı Luka Doncic ile bir araya geldi. Mavericks'in New Orleans Pelicans'ı mağlup ettiği karşılaşmanın ardından soyunma odasında görüşen iki süperstar, birbirlerine formalarını hediye ettiler.

06.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:21

'in Belçikalı yıldızı , bileğinden geçirdiği sakatlık dolayısıyla tedavi olmak için gittiği ABD'nin Dallas kentinde, NBA takımlarından 'in Slovenyalı yıldızı Luka Doncic ile bir araya geldi. Mavericks'in New Orleans Pelicans'ı mağlup ettiği karşılaşmanın ardından soyunma odasında görüşen iki süperstar, birbirlerine formalarını hediye ettiler.

Kaynak: Dugout

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