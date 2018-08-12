Hazar Denizi'nin hukuki statüsünün belirlendiği Hazar Zirvesi'ne katılan devlet başkanları, Hazar Denizi'ne balık bıraktı.

Hazar Denizi'nin hukuki statüsünün belirlendiği ve Hazar'a kıyısı olan devletlerin başkanlarının katıldığı Hazar Zirvesi bugün Kazakistan'ın Aktav kentinde gerçekleştirildi. Zirveye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdumuhamedov ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev katıldı. Zirveden sonra Aktav sahilinde bir gezintiye çıkan devlet başkanları, Hazar Denizi'ne zirvenin anısına hep birlikte balık bıraktı. - ASTANA