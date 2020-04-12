Hazar Mahallesi karantinaya alındı, Sivrice ilçesine giriş ve çıkışlar kısıtlandı
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Sivrice, Elazığ, Polis, 3. Sayfa

Hazar Mahallesi karantinaya alındı, Sivrice ilçesine giriş ve çıkışlar kısıtlandı

Hazar Mahallesi karantinaya alındı, Sivrice ilçesine giriş ve çıkışlar kısıtlandı Elazığ'ın Sivrice ilçesi Hazar Mahallesinin karantinaya alınmasının ardından, polis ekipleri girişte tedbirlerini arttırdı, kontrollü geçiş sağlanmaya başlandı.

12.04.2020 15:33 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:34
Hazar Mahallesi karantinaya alındı, Sivrice ilçesine giriş ve çıkışlar kısıtlandı

Hazar Mahallesi karantinaya alındı, Sivrice ilçesine giriş ve çıkışlar kısıtlandı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesi Hazar Mahallesinin karantinaya alınmasının ardından, polis ekipleri girişte tedbirlerini arttırdı, kontrollü geçiş sağlanmaya başlandı.

Valilik bugün, Sivrice İlçesine bağlı Hazar Mahallesinde Korona virüs hastalığı vakası görülmesiyle 14 günlük karantina sürecini başlattı.Ayrıca alınan ikinci bir kararla ilçeye araç giriş ve çıkışlarına zaruri durum olmadığı sürece yasaklandığını bildirdi.

Kararın ardından polis ekipleri, karantinaya alınan mahalle ile ilçenin giriş ve çıkışlarında tedbir aldı. İlçeye gelen vatandaşlar. polisler tarafından uyarılarak geri çevrildi.

Öteyandan Sivrice ilçesi 24 Ocak'ta 41 kişinin hayatını kaybetmesi ve binlerce binanın ağır hasar almasına neden olan 6.8'lik depremin merkez üssü olması nedeniyle daha hassas davranıldığı bildirildi.

Hazar Mahallesi karantinaya alındı, Sivrice ilçesine giriş ve çıkışlar kısıtlandı

Kaynak: İHA

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