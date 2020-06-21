Hazar Gölü'ne giren Harun, boğuldu
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Hazar Gölü'ne giren Harun, boğuldu

ELAZIĞ'da, serinlemek için 2 arkadaşıyla Hazar Gölü'ne giren Harun Güncü (25), akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Hazar Gölü'ne giren Harun, boğuldu
21.06.2020 18:56 | Son Güncelleme: 21.06.2020 19:00

ELAZIĞ'da, serinlemek için 2 arkadaşıyla Hazar Gölü'ne giren Harun Güncü (25), akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Güncü'nün cansız bedeni 2 saat sonra su altı arama kurtarma polisleri tarafından çıkarıldı. Olay yerine gelen gencin yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay, öğle saatlerinde Sivrice ilçesine bağlı Adalar mevkisinde meydana geldi. Serinlemek için Hazar Gölü'ne giren Harun Güncü ve 2 arkadaşı, şiddetli rüzgarla oluşan dalgalara kapıldı. 2 arkadaşı kendi imkanları ile kurtulmayı başarırken, Güncü bir süre sonra gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, su altı arama kurtarma polisleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Su altı arama polisleri 2 saatlik çalışmanın ardından Harun Güncü'nün cansız bedenine ulaştı. Olayı yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken, Güncü'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne morguna götürüldü.Olaya tanık olan vatandaşlar, Güncü ve arkadaşları göle girdikten sonra şiddetli rüzgarla birlikte dalgaların yükseldiğini anlattı. Deniz bisikletiyle yardıma gidenlerin de rüzgarın şiddetiyle geri dönmek zorunda kaldığını belirtenl vatandaşlar, bir süre sonra Güncü'nün gözden kaybolduğunu ve cansız bedeni çıkınca çok üzüldüklerini söyledi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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