Hazar Gölü mikroplastik kirliliği açısından inceleniyor
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Hazar Gölü mikroplastik kirliliği açısından inceleniyor

Elazığ'daki Hazar Gölü, mikroplastik kirliliği açısından inceleniyor.

Hazar Gölü mikroplastik kirliliği açısından inceleniyor
11.06.2020 14:35 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:10

Elazığ'daki Hazar Gölü, mikroplastik kirliliği açısından inceleniyor.

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden yapılan açıklamada, TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı'na sunulan ve kabul edilen "Hazar Gölü Mikroplastik Kirliliğinin Belirlenmesi" projesi kapsamında arazi çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enstitü Müdürü Özkan Özbay, proje sonucunda su, sediment, balık numunelerinde toplam mikroplastik miktarı ve plastik türlerinin belirleneceğini bildirdi.

Çalışmanın gölün geleceği açısından önemli olduğunu vurgulayan Özbay, şu ifadeleri kullandı:

"Mikroplastikler, katkı malzemesi içermeleri, toksik kirleticileri absorblayabilmeleri, canlılar tarafından besin zannedilerek yutulabilmeleri, atık su arıtma tesislerinde tamamıyla giderilememeleri, atmosferde ve su kaynaklarında kolayca taşınmaları ve doğada zor yok olmaları gibi özelliklerinden dolayı çevre ile sağlık açısından büyük tehlike arz etmektedir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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