Hazar Gölü, Doğu'daki tatilcilere Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor
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Hazar Gölü, Doğu'daki tatilcilere Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşayan tatilcilerden yoğun ilgi görüyor.

Hazar Gölü, Doğu'daki tatilcilere Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor
07.08.2020 11:11 | Son Güncelleme: 07.08.2020 11:20

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşayan tatilcilerden yoğun ilgi görüyor.

Şehrin güneydoğusunda, kent merkezine 26 kilometre uzaklıkta bulunan, halk arasında "Doğu'nun gizli denizi" olarak adlandırılan tektonik göl, eşsiz manzarası, doğal güzellikleri, turistik tesisleri ile bölgedeki vatandaşların gözde tatil mekanı.

Hazarbaba ve Mastar Dağları arasındaki 56 kilometrelik kıyı şeridinde yer alan plajı, yazlıkları, dinlenme tesisleri ile yaz aylarında bölgedeki vatandaşların serinlemek ve dinlenmek için tercih ettiği Hazar Gölü, ziyaretçilerine deniz seviyesinden 1250 metre yükseklikte çeşitli su aktiviteleri, spor, kamp ve yürüyüş yapma imkanı da sunuyor.

Gün içerisinde güneş ışınlarının açısına göre mavi ve yeşilin farklı tonlarına bürünen göl, tatilcilere görsel şölen sunarken, eşsiz manzarasıyla da büyülüyor.

"Hazar Gölü bölge halkı için vazgeçilmez bir yer"

Göl çevresindeki turistik işletmenin sahibi İbrahim Bahçeci, Hazar Gölü'nün doğal güzellikleri, plajı, su ve spor aktiviteleri, konaklama imkanları ile ziyaretçilere güzel bir tatil için her türlü imkanı sunduğunu söyledi.

Kamu ve özel sektöre ait dinlenme tesisleri, otel, pansiyon ve kamp alanlarının günlük 4 bin civarında ziyaretçiye konaklama imkanı sunduğunu ifade eden Bahçeci, hava sıcaklığının artmasıyla bölge halkının serinlemek için göle geldiğini aktardı.

Bahçeci, "Diyarbakır, Elazığ, Batman, Muş gibi bölge illerinden hatta İç Anadolu'dan Kayseri ve Sivas'tan misafirlerimiz oluyor. Hazar Gölü'nün temiz havası, suyunun berraklığı, doğal güzelliği insanları buraya çekiyor. Hazar Gölü gerçekten bölge halkı için vazgeçilmez bir yer." dedi.

"Senede 2-3 kez geliyoruz"

Hazar Gölü'nün ziyaretçilerinden Şehmuz Altınbağ, tatil için Belçika'dan memleketi Diyarbakır'a geldiğini, kentin kavurucu sıcağından uzaklaşmak ve serinlemek için ailesiyle Hazar Gölü çevresini ziyaret ettiklerini söyledi.

Fırsat buldukça günübirlik dahi göle geldiklerini ifade eden Altınbağ, burada güzel vakit geçirdiklerini belirtti.

Altınbağ, "Senede 2-3 kez geliyoruz. Buraların havası, doğası güzel. Elimizden geldiği kadar gezmeye çalışıyoruz, memleketimizin güzelliklerini görmeye, tanımaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Gelecek yıllarda da buraya gelmeyi planlıyoruz"

Diyarbakır'dan ailesiyle gelen Lina Ak da ilk kez ziyaret ettiği Hazar Gölü'nü hem manzarası hem de tatil imkanlarını çok beğendiğini söyledi.

Geçen sene tatil için Antalya'ya gittiklerini ancak bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzağa gitmek yerine tatil için Hazar Gölü'nü tercih ettiklerini anlatan Ak, "Burayı çok sevdim. Buranın doğası, manzarası çok güzel. Gelecek yıllarda da buraya gelmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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