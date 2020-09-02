Hazar Ergüçlü özel şoför tuttu
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Hazar Ergüçlü özel şoför tuttu

Son dönemde rol aldığı dizi ve reklam filmleriyle adından söz ettiren Hazar Ergüçlü, geçen gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Hazar Ergüçlü özel şoför tuttu
02.09.2020 10:07 | Son Güncelleme: 02.09.2020 10:12

Son dönemde rol aldığı dizi ve reklam filmleriyle adından söz ettiren Hazar Ergüçlü, geçen gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Arkadaşıyla bir mekanda yemek yiyen oyuncu, görüntülendiğini anlayınca morali bozuldu. En son 500 bin TL'ye bir spor markasıyla anlaşma yaptığı iddiasıyla gündeme gelen Ergüçlü, şoförünü arayarak bulunduğu yeri tarif etti. Lüks aracının gelmesinin ardından genç oyuncu, evinin yolunu tuttu.

Kaynak: Hürriyet

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