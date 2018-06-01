Hazar Ergüçlü, Cemcir ve Yıldırımlar'ın Fotoğrafı İçin "Bunu Yapan Kişi Ekibin Parçası Olamaz" Dedi

Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, Prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapan Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi 'Ahlat Ağacı'nın basın gösteriminde söz konusu poz için "Böyle bir davranışı bilerek yapan bir kişi bu ekibin parçası olamaz" dedi.

"BİR SANİYELİK FOTOĞRAFA BAKIP KARAR VERMEK YANLIŞ OLDU"

Cannes'da kırmızı halı geçişi esnasında çekilen fotoğraflarda Murat Cemcir'in, rol arkadaşı Bennu Yıldırımlar'ın önüne geçtiği iddiası tartışma yaratmıştı. Basın toplantısında bu konuyla ilgili yöneltilen soruya filmin bir diğer kadın oyuncusu Hazar Ergüçlü'den yanıt geldi.

Posta'nın haberine göre; fotoğraf karesine bakarak değerlendirmenin yanlış olduğunu belirten güzel oyuncu, durumun ekranlara ve fotoğraflara yansıdığından farklı olduğunu söyledi.

"BU EKİBİN PARÇASI OLAMAZDI"

Normal şartlarda daha az kişiyle gerçekleştirilen fotoğraf çekiminin yapılan değişiklik sonucu kalabalıklaştığını, karede yer alan tüm oyuncuların ve film ekibinin sıkışmak ve ister istemez birbirlerinin önüne geçmek zorunda kaldığını dile getiren Hazar Ergüçlü, "Zaten böyle bir davranışı bilerek yapacak bir kişi, en baştan bu ekibin bir parçası olamazdı" diyerek tartışmalara son noktayı koymuş oldu.

FOTOĞRAFTAN SONRA VİDEO ÇEKMİŞTİ

Ergüçlü, fotoğrafın tartışma yaratmasının ardından filmdeki rol arkadaşı Doğu Demirkol'la eğlenceli bir çekmişti.