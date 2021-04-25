Hazar Ergüçlü'ye büyük tepki

Son olarak 'Alev Alev' dizisinde yer alan Hazar Ergüçlü, yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı. 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili yaptığı paylaşımı nedeniyle kısa sürede eleştiri alan oyuncu, daha sonra yazısını sildi. İşte detaylar...