Hazar Ergüçlü'ye büyük tepki
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Hazar Ergüçlü'ye büyük tepki

Hazar Ergüçlü'ye büyük tepki
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Son olarak 'Alev Alev' dizisinde yer alan Hazar Ergüçlü, yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı. 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili yaptığı paylaşımı nedeniyle kısa sürede eleştiri alan oyuncu, daha sonra yazısını sildi. İşte detaylar...

Hazar Ergüçlü, 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili yaptığı paylaşımla tepki topladı. Oyuncu, "Bazı yaralar zamanla iyileşmez. 24 Nisan 1915" yazısını, Instagram'dan yayınladı. Kısa sürede tepki toplayan Ergüçlü, fotoğrafı sildi. ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili "soykırım" ifadesini kullanmasıyla Türkiye ayağa kalkmış, büyük tepki toplamıştı.

Kaynak: Snob Magazin

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