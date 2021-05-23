Hazar Ergüçlü'den cesur pozlar
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Hazar Ergüçlü'den cesur pozlar

Hazar Ergüçlü'den cesur pozlar
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Show TV'de ekrana gelen ve önümüzdeki hafta final yapacak 'Alev Alev' dizisinin çekimlerini bitiren Hazar Ergüçlü, soluğu tatilde aldı. Oyuncu, bikinili karelerini paylaştı. İşte detaylar...

'Sözde Ermeni soykırımı'na destek paylaşımı yaptığı için büyük tepki alan Hazar Ergüçlü, tatile çıktı.

Oyuncu, destek vermesinden sonra sosyal medya hesaplarındaki yorumlara sınırlama getirmişti.

Son dönemde yaptığı paylaşımlarda yüzü gülmediği görülen Ergüçlü, 'Alev Alev' dizisinin final yapmasından sonra oyuncu, tatile çıktı.

Bikinili karelerini paylaşan oyuncunun, fotoğraflarını uzun zamandır Onur Ünlü'nü çekti. Siyah bikini giyen Ergüçlü'nün fit vücudu dikkat çekti.

Oyuncu, ayna karşısında yaptığı selfie'yi de Instagram'ın hikaye bölümüne ekledi.

Hazar Ergüçlü'den cesur pozlar
Hazar Ergüçlü'den cesur pozlar
Hazar Ergüçlü'den cesur pozlar
Hazar Ergüçlü'den cesur pozlar
Hazar Ergüçlü'den cesur pozlar

Kaynak: Snob Magazin

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Hazar Ergüçlü'den cesur pozlar - Haberler Magazin
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