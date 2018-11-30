Hazar Denizi'nde "Havyar Balığı"Nı Korumaya Devam

Hazar Denizi'ne kıyısı olan Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, İran ve Rusya, bölgede "havyar balığı" olarak bilinen mersin balığını koruma amacıyla uygulanan av yasağını bir yıl daha uzattı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de toplanan 5 ülkenin temsilcisi, dünyanın en kaliteli havyarının üretildiği Hazar Denizi'ndeki mersin balığının avlanmasının 2019 sonuna kadar yasaklanması konusunda anlaştı.

İran devlet televizyonuna konuşan İran Denizcilik Ürünleri Kurumu Uluslararası İşler Direktörü Murtaza Mehranpur, mersin balığının avlanmasının Hazar Denizi kıyısındaki 5 ülke tarafından ilk olarak 2010'da 5 yıl süreyle yasaklandığını, ardından yasağın her yıl uzatıldığını aktardı.

Mahanpur, hazırlanan raporlara göre nesli tükenmekte olan bu balık türünün durumunun düzelmemesi nedeniyle bir süre daha koruma altında tutulacağını ve sadece araştırma-inceleme amacıyla yakalanabileceğini belirtti.

AA muhabirinin mersin balığının en çok çıkarıldığı bölge olan Gürgan Eyaleti Denizcilik Kurumu'ndan aldığı bilgilere göre, bu tür balıkların 7 yıldan 17 yıla kadar koruma altında tutulması gerekiyor.

Dünyadaki 25 bin balık çeşidinden sadece 27'sinin yumurtasından havyar üretildiği ve bu balıkların en kalitelisinin Hazar Denizi'nde bulunduğu belirtiliyor.