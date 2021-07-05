Hazar Denizi kıyısında patlama: Yetkililer volkanik patlama ihtimali üzerinde duruyor

Hazar Denizi'nin Azerbaycan'ın başkenti Bakü kıyılarına yakın kısmında patlama meydana geldi.

Hazar Denizi'nin Azerbaycan'ın başkenti Bakü kıyılarına yakın kısmında Pazar akşamı yerel saatle 21.30'da patlama meydana geldi. Patlamanın ilk olarak bir petrol tesisinde meydana geldiği iddia edilse de yetkililer volkan patlaması ihtimali üzerinde duruyor.

Metrelerce yükselen alevler Bakü kıyılarda bulunanların ve Hazar Denizi'nde seyreden gemi mürettebatının kameralarına yansıdı.

Patlamanın sebebi ve yeriyle ilgili resmi açıklama yapılmadı. AA'nın haberine göre, enerji sektöründeki yetkililer, patlamanın Ümit Gaz Havzası'ndaki bir tankerde meydana geldiğini ileri sürdü.

Reuters haber ajansına göre Azerbaycan'daki petrol işçileri sendikası "yangının gaz sahalarında çıktığını" açıkladı. SOCAR ise bu iddiaları reddetti.

Ancak Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), patlamanın, doğalgaz sahasından 10-12 kilometre uzaklıkta olduğunu açıkladı. SOCAR Sözcüsü İbrahim Ahmedov, şirkete bağlı herhangi bir platform veya sanayi biriminde patlama olmadığını belirtti.

Hazar Denizi'nde çok sayıda "çamur volkanı" olduğuna dikkat çeken uzmanlar, olayın bir "çamur volkanı patlaması" olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

Ancak volkan patlamasının yangına nasıl sebebiyet verdiğiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.