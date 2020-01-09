Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu, 2019'da dünya pazarlarına 63 milyon ton petrol gönderdi

09.01.2020 19:26 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:26

NUR Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (KTK), geçen yıl petrol boru hattı sistemi üzerinden dünya pazarlarına 63 milyon 256 bin ton petrol gönderdi.

KTK'dan yapılan açıklamada, geçen yıl KTK petrol boru hattı üzerinden dünya pazarlarına sevk edilen 63 milyon 256 bin ton petrolün, 2018'e göre 2 milyon 172 bin 74 ton fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, petrolün 55 milyon 841 bin 511 tonunun Kazakistan, 7 milyon 414 bin 594 tonunun ise Rusya tarafından sağlandığı aktarıldı.

Uzunluğu bin 511 kilometre olan KTK petrol boru hattı sistemi, Kazakistan'ın Tengiz ve Rusya'nın Novorossiysk limanlarını birbirine bağlıyor.

Konsorsiyumda Rusya'nın yüzde 31, Kazakistan'ın yüzde 20,75 hissesi bulunuyor.

Kaynak: AA