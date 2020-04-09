Hazar Boru Hattı ile martta dünya pazarlarına 6,4 milyon ton petrol gönderildi NUR Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (KTK), martta petrol boru hattı sistemi üzerinden dünya pazarlarına 6 milyon 450 bin ton petrol sevkiyatı yaptı.

NUR Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (KTK), martta petrol boru hattı sistemi üzerinden dünya pazarlarına 6 milyon 450 bin ton petrol sevkiyatı yaptı.

Konsorsiyumdan yapılan açıklamaya göre, bu sevkiyatın 5 milyon 788 bin tonu Kazakistan, 662 bin 421 tonu Rusya tarafından sağlandı.

KTK tarafından dünya pazarlarına martta 6 milyon 450 bin ton petrol gönderilirken, bu rakamla, Aralık 2018'deki aylık sevkiyat rekoru 495 bin 682 ton aşıldı.

Öte yandan, 2001-2020 döneminde KTK petrol boru hattı aracılığıyla dünya pazarlarına sevk edilen 662 milyon 784 bin ton petrolün 578 milyon 175 bin tonu Kazakistan'da, 84 milyon 609 bin tonu ise Rusya'da üretildi.

Uzunluğu 1511 kilometre olan KTK petrol boru hattı, Kazakistan'ın Tengiz ve Rusya'nın Novorossiysk limanlarını birbirine bağlıyor.

Konsorsiyumda Rusya'nın yüzde 31, Kazakistan'ın yüzde 20,75 hissesi bulunuyor.

Kaynak: AA