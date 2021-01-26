Hazal Subaşı'nın yeni projesi şaşırttı
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Hazal Subaşı'nın yeni projesi şaşırttı

26.01.2021 19:46 | Son Güncelleme: 26.01.2021 19:51
Hazal Subaşı'nın yeni projesi şaşırttı

Çukur'dan ayrılan oyuncu Hazal Subaşı'nın yeni adresi Gain oldu. Subaşı, 'Bizi Ayıran Çizgi' dizisinde rol alacak. İşte ayrıntılar...

Nehir karakterine hayat verdiği Çukur dizisinden geçen haftalarda ayrılan Hazal Subaşı yeni projeyle el sıkıştı. Subaşı Gain için hazırlanan "Bizi Ayıran Çizgi" dizisinde başrol oynayacak.

ŞUBAT AYINDA SETE ÇIKACAKLAR

İki kişilik aşk dizisinde Subaşı'nın partnerini ise Ozan Dolunay canlandıracak. Senaryosunu Tolga Afşin Kaya'nın yazdığı dizi 20 ila 15 dakikadan oluşacak ve toplam 5 bölüm olacak. Dizinin şubat ortasında sete çıkması bekleniyor.& ;Bizi Ayıran Çizgi dizisinde yönetmen koltuğunda Soner Caner oturacak. (tv100-Birsen Altuntaş)

Kaynak: Snob Magazin

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