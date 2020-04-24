Hazal Kaya'yı şoke eden olay!
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Hazal Kaya'yı şoke eden olay!

Hazal Kaya, karantina sürecinde ilk canlı yayınını dün akşam Alem Dergisi ile gerçekleştirerek sevenleriyle buluştu. Güzel oyuncu, kendisini şoke eden olayı ilk kez açıkladı

24.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:42
Hazal Kaya'yı şoke eden olay!

Hamileliğini ilginç bir şekilde öğrendiklerini belirten Hazal Kaya "2 Nisan'da sete gidecektim. Başım çok dönmeye başladı. Ama yine de sete gittim. Sette çalışma arkadaşlarım iyi olmadığımı söyleyince hastanenin yolunu tuttum. Vertigo olduğumu düşünüyordum. Cidden vertigo olmuşum ve bu sırada kan testi yapıldı. O anda hamile olduğumu öğrendim." açıklamasında bulundu.

'Verdiği tepkilere şok oluyorum'

Oğlu Fikret Ali'nin müziğe çok fazla tepki verdiğini canlı yayında ne müzik çalarsa karnındayken tekme attığını, doğduktan sonra da aynı tepkiler verdiğini dile getiren oyuncu "Annem çeşitli müzikler dinletiyor. Beğenmediği bir şarkı olunca Fiko ağlayıp değiştirtiyor. Belli ki net bir insan olacak. Şimdiden kendini ifade edebiliyor. Daha 5 aylık ama verdiği tepkilere şok oluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Snob Magazin

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