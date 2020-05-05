Hazal Kaya, renkli kıyafetiyle poz vererek yazı getirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hazal Kaya, renkli kıyafetiyle poz vererek yazı getirdi

Hazal Kaya, renkli kıyafetiyle poz vererek yazı getirdi
05.05.2020 09:48 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:46

Doğum yaptıktan kısa bir süre sonra başlayan koronavirüsü salgını yüzünden çok kısa bir süre gündelik hayatın içine girebilen oyuncu Hazal Kaya, bu süre zarfında bebeğiyle çok daha fazla ilgilenme fırsatı buldu.

Doğum yaptıktan kısa bir süre sonra başlayan corona virüsü salgını yüzünden çok kısa bir süre gündelik hayatın içine girebilen oyuncu Hazal Kaya, bu süre zarfında bebeğiyle çok daha fazla ilgilenme fırsatı buldu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve katıldığı sosyal medya röportajları ile sevenleriyle bağını koparmayan Kaya, annelikten vakit bulduğu aralarda dikkat çekici paylaşımlara imza atıyor.

Güzel oyuncu hesabından yaptığı son paylaşımda kötü geçen bir günün ardından moral bulmak adına yazlık kıyafetlerini üzerine giydi ve çektiği selfie'yi de takipçileriyle paylaştı.

Kaya, paylaşımına şu satırları yazdı: "Niyeyse çok kötü hissettiğim bir günün gecesi yazı getireyim dedim, yeter!"

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu Magazin
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Magazin
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı Magazin
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı Magazin
Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı
Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrendi Magazin
Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrendi
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti Magazin
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın ok kirpikli efsane güzeli, Twitter'a damga vurdu
Yeşilçam'ın ok kirpikli efsane güzeli, Twitter'a damga vurdu
Karantina günlerini İzmir'deki evinde geçiren Gizem Karaca, organik tarıma başladı
Karantina günlerini İzmir'deki evinde geçiren Gizem Karaca, organik tarıma başladı
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, hastalanan yavrusunu hastaneye taşıyan kedinin hikayesini paylaştı
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, hastalanan yavrusunu hastaneye taşıyan kedinin hikayesini paylaştı
Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile yeniden evleniyor
Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile yeniden evleniyor
Pınar Altuğ çok sert çıktı: Eşime ve kızıma uzanan dili koparırım
Pınar Altuğ çok sert çıktı: Eşime ve kızıma uzanan dili koparırım
Haluk Levent Kral Çıplak programıyla sevenleriyle buluşacak
Haluk Levent Kral Çıplak programıyla sevenleriyle buluşacak
Tedavisine evinde devam edilen Mehmet Ali Erbil: Çocuklarım burnumda tütüyor
Tedavisine evinde devam edilen Mehmet Ali Erbil: Çocuklarım burnumda tütüyor
Survivor'da çizilen resimler açık arttırma ile satılacak! Elde edilen gelir Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanacak
Survivor'da çizilen resimler açık arttırma ile satılacak! Elde edilen gelir Milli Dayanışma Kampanyası'na...
Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı
Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
Acun Ilıcalı'dan, Cemal Can'a gizli gizli yemek veren Ardahan'a terleten şaka
Acun Ilıcalı'dan, Cemal Can'a gizli gizli yemek veren Ardahan'a terleten şaka
Oyuncu Celil Nalçakan isyan etti: Hayvana eziyet edeni görürsem döveceğim
Oyuncu Celil Nalçakan isyan etti: Hayvana eziyet edeni görürsem döveceğim
Yılmaz Erdoğan, karantinada dizi çekmeye başlıyor
Yılmaz Erdoğan, karantinada dizi çekmeye başlıyor
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı
Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı
Işın Karaca, konserleri iptal olan Hadise'nin gündem olmasına isyan etti: Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız
Işın Karaca, konserleri iptal olan Hadise'nin gündem olmasına isyan etti: Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Koronavirüse karşı maske takmayan Kaya Çilingiroğlu, takanları eleştirdi: Seni koruyor mu?
Koronavirüse karşı maske takmayan Kaya Çilingiroğlu, takanları eleştirdi: Seni koruyor mu?
Caner Erkin ve Şükran Ovalı çiftinden karantinada aşk pozları
Caner Erkin ve Şükran Ovalı çiftinden karantinada aşk pozları
NHL ekiplerinden Los Angeles Kings, Paris Hilton'u kadrosuna katmak istiyor
NHL ekiplerinden Los Angeles Kings, Paris Hilton'u kadrosuna katmak istiyor
Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik
Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik
Rakkas şarkısıyla dans eden oyuncu Fırat Çelik ve yeğeni sosyal medyayı salladı
Rakkas şarkısıyla dans eden oyuncu Fırat Çelik ve yeğeni sosyal medyayı salladı
Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim
Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Berat Albayrak Süleyman Soylu Mustafa Şentop Canan Kaftancıoğlu
Magazin Ajda Pekkan Bülent Ersoy Yağmur Atacan Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Arda Turan Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Haziran Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Hazal Kaya, renkli kıyafetiyle poz vererek yazı getirdi - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 10:59:51. #1.15#
title