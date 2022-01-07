Hazal Kaya üzücü haberi böyle duyurdu

Şu sıralar 'Misafir' adlı dizide rol alan Hazal Kaya, Covid-19'a yakalandığını açıkladı.

"EVDEKİ HERKES POZİTİF"

Hazal Kaya, "Bugün itibarıyla Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Evdeki herkes pozitif. Oğlum Ali hariç... Durum bu, hepimize geçmiş olsun" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

GALAYA KATILAMASI ZOR

Hazal Kaya'nın başrolünü Onur Tuna ve Enis Arıkan'la paylaştığı "Benden Ne Olur?" filmi 14 Ocak'ta gösterime girecek.

Kaya'nın filmin galasına katılması zor gözüküyor.

Filmde konuk oyuncu olarak yer alan Selin Şekerci'nin de Covid-19'a yakalandığı öğrenildi.

"HAMİLE DEĞİLİM"

Geçtiğimiz aylarda Hazal Kaya'nın ikinci kez hamile olduğu öne sürülmüştü.

Yakın çevrsine konuşan Kaya, "Hamile değilim" demişti.