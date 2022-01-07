Hazal Kaya üzücü haberi böyle duyurdu - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hazal Kaya üzücü haberi böyle duyurdu

Hazal Kaya üzücü haberi böyle duyurdu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Hazal Kaya (31) kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu. İşte detaylar...

Şu sıralar 'Misafir' adlı dizide rol alan Hazal Kaya, Covid-19'a yakalandığını açıkladı.

"EVDEKİ HERKES POZİTİF"

Hazal Kaya, "Bugün itibarıyla Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Evdeki herkes pozitif. Oğlum Ali hariç... Durum bu, hepimize geçmiş olsun" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

GALAYA KATILAMASI ZOR

Hazal Kaya'nın başrolünü Onur Tuna ve Enis Arıkan'la paylaştığı "Benden Ne Olur?" filmi 14 Ocak'ta gösterime girecek.

Kaya'nın filmin galasına katılması zor gözüküyor.

Filmde konuk oyuncu olarak yer alan Selin Şekerci'nin de Covid-19'a yakalandığı öğrenildi.

"HAMİLE DEĞİLİM"

Geçtiğimiz aylarda Hazal Kaya'nın ikinci kez hamile olduğu öne sürülmüştü.

Yakın çevrsine konuşan Kaya, "Hamile değilim" demişti.

Hazal Kaya üzücü haberi böyle duyurdu

Hazal Kaya üzücü haberi böyle duyurdu

Hazal Kaya üzücü haberi böyle duyurdu

Hazal Kaya üzücü haberi böyle duyurdu

Gani Müjde, 'Koronaya çözüm için Bill Gates' tutuklansın diyen Hakan Ural'ı tiye aldı: Paket tamam

Gani Müjde, "Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı tiye aldı: Paket tamam

 Koronavirüsü yenen İbrahim Tatlıses, sahnelere geri dönüyor

Koronavirüsü yenen İbrahim Tatlıses, sahnelere geri dönüyor

 Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu, kapısında kızını görünce duygusal anlar yaşadı

Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu, kapısında kızını görünce duygusal anlar yaşadı

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title