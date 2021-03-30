Hazal Kaya koronavirüse yakalandı! Hazal Kaya'nın son sağlık durumu nasıl?

Aşk-ı Memnu, Adını Feriha Koydum, Bizim Hikaye gibi başarılı dizilerde rol alan Türk dizi ve film oyuncusu Hazal Kaya korona oldu! Hazal Kaya'nın son sağlık durumu nasıl?

Birçok dizi ve filmde rol alan, oyuncu, senarist Ali Atay ile evli olan Hazal Kaya koronavirüse yakalandı! Hazal Kaya'nın son sağlık durumu nasıl?

HAZAL KAYA'NIN SON SAĞLIK DURUMU

Başarılı gazeteci Birsen Altuntaş haberine göre, Hazal Kaya koronavirüse yakalandı. Pera Palas adındaki dijital dizinin çekimlerinde olan oyuncunun dizisi durduruldu. Koronavirüsü hafif atlattığı gelen bilgiler arasında.

HAZAL KAYA KİMDİR?

Leyla Hazal Kaya (d. 1 Ekim 1990, İstanbul) Türk dizi oyuncusudur.

Hazal Kaya ilkokulu Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda, liseyi İstanbul İtalyan Lisesi'nde okumuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne 2009 yılında girmiştir. Annesi ve babası avukat olan Hazal Kaya, İstanbul Balat'ta büyüdü.

1997'de annesi ve babası ayrıldıktan sonra annesiyle yaşamaya başladı. Sanatın çeşitli alanlarıyla küçük yaşlarda ilgilenmeye başlamış ve 4.5 yaşında keman, 7 yaşında bale dersleri almaya başladı. Lisede, okulun tiyatro kolunda ve korosunda olan Hazal Kaya lise devam ederken katalog çekimlerine ve bazı ajanslara da başvuruda bulundu.

Lisede eğitim hayatına devam ederken Cola Turka'nın reklam yüzü oldu. 2006 yılında Acemi Cadı dizisinde 46. bölümde konuk oyuncu olarak yer aldı. Pelin karakterini oynadı. 2007 yılında lise 2. sınıftayken ilk kez Genco adlı bir televizyon dizisinde başrol oynadı.

Kanal D'de yayınlanan, Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal Ziyagil'i canlandırmıştır. İlk oynadığı film ise 2011 yılında gösterime giren Selçuk Aydemir'in yapımını üstlendiği Çalgı Çengi filmidir. Aynı zamanda Ekol Drama'da Ayla Algan'dan ders aldı. Sonra da Ümit Çırak Modern Oyunculuk Teknikleri Atölyesi'nde Ümit Çırak'tan eğitim aldı Türkçe'yle birlikte İngilizce, İtalyanca ve Almanca dillerini de konuşabiliyor.