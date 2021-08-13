Hazal Filiz Küçükköse müjdeyi verdi
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Hazal Filiz Küçükköse müjdeyi verdi

Hazal Filiz Küçükköse müjdeyi verdi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Küçükköse sevenlerine müjdeyi verdi

Bakım için kuaföre gelen güzel oyuncu, yeni bir proje için görüşmeler yaptığını dile getirdi.

Küçükköse, "Senaryo okuyorum, sonbahar geldiğinde ekranlarda olurum" diyerek sevenlerini heyecanlandırdı.

Saç bakımı yaptıran Küçükköse, gazetecilerin sorularını yanıtladıktan sonra aracına binerek evinin yolunu tuttu.

Hazal Filiz Küçükköse müjdeyi verdi

Kaynak: Snob Magazin

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Hazal Filiz Küçükköse müjdeyi verdi - Haberler Magazin
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