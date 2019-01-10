HDP Ağrı Diyadin Belediye Eş Başkan Adayı Hazal Aras Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde HDP Ağrı Diyadin İlçe Belediye Eş Başkan adayını belirledi. Ağrı Diyadin İlçe Belediyesi Eş Başkan adayı olan Hazal Aras kimdir?

HAZAL ARAS KİMDİR?

Hazal Aras, 1975' yılında Ağrı'da doğdu. İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümü ile Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunudur.

KADIN SİYASET AKADEMİSİNDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Aras, 2004 Yerel Seçimlerinde Ağrı DEHAP İl Genel Meclis Üyeliğine ve aynı yıl DEHAP Kongresinde DEHAP Parti Meclis Üyeliğine seçildi. Ardından DTP Ağrı İl Kongresi'nde il yöneticiliğine getirildi. DTP 1. Olağan Kongresi'nde PM üyeliğine hak kazanan Hazal Aras, 8 Mart 2012 Dünya Emekçi Kadınlar Günü çalışmaları için Doğubayazıt'ta yürüttüğü çalışmalar nedeniyle tutuklandı. Tahliyesi sonrası Kadın Siyaset Akademisi'nde çalışmalarına devam etti.

Hazal Aras, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde HDP'den Ağrı İli, Diyadin İlçe Belediye Eş Başkan adayı oldu.