Hazal'dan yeni şarkı

Türk halk müziğinin güçlü sesi ünlü şarkıcı Hazal, sadece şarkıları, yorumu ve sahnesiyle değil şarkı sözü yazarlığıyla da adından söz ettiriyor. İşte detaylar...

Hazal çok yakında sözü ve müziği kendisine ait olan 'Leyla' isimli şarkısını müzik severlerle buluşturacak. Hemen ardından da yine kendisine ait olan çalışmaları art arda piyasaya çıkaracak. Gençlere halk müziğini sevdirmek için yola çıkan Hazal, "Türküler bizim geçmişimiz ve geleceğimiz. Anadolu'nun güzel ezgilerini sevdirmek en büyük hedefim" dedi.

Kaynak: Snob Magazin