Hayvanseverlerin kurduğu dernek 170 köpeğin sıcak yuvası oldu - Haberler
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Hayvanseverlerin kurduğu dernek 170 köpeğin sıcak yuvası oldu

AA / Ömer Olcay - Haberler | Güncel
Hayvanseverlerin kurduğu dernek 170 köpeğin sıcak yuvası oldu

Kendi imkanlarıyla 19 yıldır sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını gideren hayvansever Arzu Akkoç'un, hayvan hakları savunucusu arkadaşlarıyla kurduğu dernek bünyesinde hayata geçirilen yaşam alanı, 170 köpeğe sıcak yuva oldu.

ANKARA (AA) - Kendi imkanlarıyla 19 yıldır sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını gideren hayvansever Arzu Akkoç'un, hayvan hakları savunucusu arkadaşlarıyla kurduğu dernek bünyesinde hayata geçirilen yaşam alanı, 170 köpeğe sıcak yuva oldu.

Ankara sokaklarında ve kırsal bölgelerinde 19 yıl boyunca kısıtlı imkanlarla yüzlerce yaralı ve bakıma muhtaç sokak hayvanının ihtiyaçlarını karşılayan 50 yaşındaki Akkoç, daha fazla sahipsiz hayvana ulaşabilmek için 2018'de emekliye ayrılarak, dernek kurma kararı aldı.

Kendisi gibi uzun yıllar hayvan hakları savunuculuğu yapan arkadaşlarıyla "Patiko" adında kurduğu derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Akkoç, geçen yıl da Etimesgut İlçesi Şehit Ali Mahallesi'nde 6 dönüm üzerinde özel bir yaşam alanı oluşturdu.

Yaşam alanında, uzmanlar eşliğinde, işkenceye maruz kalan hayvanlar rehabilite ediliyor, yürüme engeli bulunanlara yürüteç takılıyor, gözünü kaybeden hayvanların da tedavisi yapılıyor. Dernekte, kayıp hayvanların arama, kurtarma çalışmalarına da destek veriliyor.

Akkoç, AA muhabirine, yaptığı açıklamada, Ankara'nın kırsal bölgelerinde yaşayan sahipsiz hayvanların beslenmesine katkı bulunduklarını söyledi.

Çok sayıda yaralı köpeği de tedaviye aldıklarını anlatan Akkoç, "Felçlilerimiz, üç bacaklılarımız, tamamen gözü görmeyenler ve tek gözü görmeyenlerimiz var." diye konuştu.

Dernek olarak, doğal yaşam alanlarında çeşitli sebeplerle hayatlarını sürdürecek seviyede olmayanların bakımını 2 yıl boyunca hayvan pansiyonunda gerçekleştirdiklerini belirten Akkoç, ücretlerin yüksek gelmesi ve pansiyonda kalan hayvan sayısının artması nedeniyle geçen yıl yaşam alanını kurma kararı aldıklarını söyledi.

Hayvanların sağlık, barınma ve beslenme gibi ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan bağışların yetersiz olduğunu dile getiren Akkoç, şöyle devam etti:

"Geçen yıl bu zamanlarda yaşam alanını kiraladık. Kiramız aylık 6 bin lira. Şu anda 170 köpeğimiz var. Gidecek yeri olmayanlar, tedavisi bitince geri bırakamadıklarımız, bölgesi olmayanlar ve yuva arayanlarımız çok. Sahiplendirme durdu, mama bağışı gelmez oldu. Bağış bulmaya çalışıyoruz. Yetmedi kendimiz ödüyoruz. Çektiğimiz kredileri ödemeye çalışıyoruz. Koruyucu aile bulmaya çalışıyoruz."

"Engelli çocuklarımızın koruyucu aile sayısı çok az. Onun artmasını diliyoruz." diyen Akkoç, "Buranın iki çalışanı var. Veteriner borcumuz çok oluyor. Günlük 6 paket olmak üzere 15 kiloluk mama gidiyor. Gelin, mamanızı getirin ve beraber vakit geçirin. Biz çok az kişiyiz, yetemiyoruz. Hep sevgiye aç kalıyorlar. Hiçbir şey yapamıyorsanız, mama getiremiyorsanız sevginizi getirin." ifadelerini kullandı.

AA / Ömer Olcay - Son Dakika Haberleri
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