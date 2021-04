Hayvanseverlere "Satın alma, sahiplen" çağrısında bulundular

Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'nden bir yıl önce yavru bir kedi sahiplenen Tuğba Yücel, o günden sonra hayatının değiştiğini söyledi. Venüs ismini verdiği kedisiyle pandemi sürecini ailecek daha rahat geçirdiklerini belirten Yüksel, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Günü'ne de dikkat çekerek hayvan severlere "Satın alma sahiplen" çağrısında bulundu.

İstanbul'da Kovid-19 vakalarının tekrar artışa geçmesi nedeniyle hafta sonları birçok ilde olduğu gibi sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Yaklaşık 56 saat süren kısıtlama da can dostlarını yalnız bırakmayan Beşiktaş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin bütün parklarına, merkezi noktalarına mama ve su kabı bırakıyor. Yaralı veya hasta can dostlarına da gün içerisinde Beşiktaş Belediyesi Sokak Hayvanları Ambulansı (Mobivet) ile anında müdahale ediliyor. Gerekli durumlarda can dostları Beşiktaş Belediyesi Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alınıyor.

"SATIN ALMA SAHİPLEN"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da Sokak Hayvanlarını Koruma Günü kapsamında komşularına "satın alma, sahiplen" çağrısında bulunarak, "Satın almak yerine Belediyemize bağlı Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezimizde tedavisi, aşıları ve kısırlaştırma işlemleri yapılmış can dostlarımızı sahiplenebilirsiniz. Yücel ailesi de 1 yıl önce belediyemizden Venüs'ü sahiplenmişti. Birbirleriyle karşılaştıkları için her iki taraf da çok şanslı ve mutlu. Sokak Hayvanları Ambulansımız MOBİVET ve ekiplerimizle daima can dostlarımızın yanındayız" dedi.

"VENÜS SAYESİNDE PANDEMİ SÜRECİNİ RAHAT ATLATTIK"

Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'nden bir yıl önce yavru bir kedi sahiplenen Tuğba Yücel pandemi sürecini sahiplendiği kedi sayesinde çok daha rahat atladığını söyleyerek hayvan severlere satın alma sahiplen çağrısında bulundu ve duygularını şu şekilde dile getirdi:

"Bir yıl önce Beşiktaş Hayvan Barınağından güzel kız bir evlat edindik. Resmini gördük Venüs'ün, bütün kedilerin arasında başını yukarı doğru kaldırmış sanki beni alın der gibiydi. Biz onu görünce ailecek dördümüzde hem fikir olduk. Hemen bu bebeği alalım diye düşündük. Venüs evimize geldikten sonra tabii ki evimizi, hayatımızı çok etkiledi. Özellikle pandemi dönemini atlatmamızda bize gerçekten çok yardımcı oldu. Sokak hayvanları bize emanet olan canlılar diye düşünüyorum. Herhangi bir Petshop'tan hayvan satın almayı düşünmedik çünkü dışarıda bizim bakımımıza, arkadaşlığımıza ihtiyacı olan bir sürü can var. Hayvanları seven onlarla vakit geçirmek isteyen onları evine almak isteyen arkadaşlara da önerim "Satın alma sahiplen." Sokak hayvanlarını sevelim. Koruyalım. Onlar bizim can dostlarımız."

